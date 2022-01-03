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Военный эксперт Кнутов назвал российский танк Т-90 лучшей боевой машиной в мире

Армия
Военный эксперт Кнутов назвал российский танк Т-90 лучшей боевой машиной в мире
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 3 января. Американские танки Abrams, китайские «Тип 99» и российские Т-90 имеют ряд своих преимуществ. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как среди ведущих боевых машин определить лучшую.

По словам Кнутова, оценивать характеристики танков необходимо на практике, поскольку рассуждения не слишком наглядны, передают «Народные Новости». Эксперт отмечает, что в прошлом году Ирак не просто так отказался от американских Abrams в пользу российских Т-90 — последние неоднократно демонстрировали живучесть и эффективность в бою. Однако сравнивать эти две машины не совсем корректно, считает Кнутов. «Американец» относится к тяжелому классу, в то время как Т-90 скорее к среднему.

Военный эксперт напомнил о китайских танках «Тип 99», которые рекламируются как лучшие во всех отношениях, но они также не лишены слабостей.

«Если мы посмотрим соревнования по танковому биатлону, а также на опыт других стран, куда Китай поставляет свои танки, все окажется не так красиво. Например, наш Т-72Б3 (база для Т-90) частенько обыгрывает китайские машины в танковом биатлоне. Если мы берем эксплуатацию китайских танков в Африке, Азии, там тоже возникают вопросы», — подчеркнул Кнутов.

В заключение эксперт добавил, что на первой строчке рейтинга должен расположиться Т-90, затем Abrams, а китайский «Тип 99» значительно отстает, выигрывая у двух предыдущих машин разве что за счет сравнительно низкой цены.

Ранее сообщалось, что Сухопутные войска РФ в 2022 году получат более 400 танков, боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР).

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Все новости / Армия / Военный эксперт Кнутов назвал российский танк Т-90 лучшей боевой машиной в мире
abrams т-90 рейтинг танки кнутов
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