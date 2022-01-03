Экипажи истребителей Северного флота РФ в 2022 году продолжат проходить подготовку в Крыму

Симферополь, 3 января. Экипажи корабельных истребителей Су-33 и МиГ-29К в новом году продолжат тренироваться на наземном аналоге палубы авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.

В сообщении пресс-службы флота отмечается, что наземный инженерно-технический авиационный комплекс (НИТКА) в 2022 году остается местом для тренировок экипажей палубных истребителей.

«В соответствии с планом подготовки летного состава корабельных истребительных авиаполков Северного флота на 2022 год экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К будут совершенствовать свои профессиональные навыки в Крыму на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в первой половине нового года экипажи кораблей Северного флота РФ будут выполнять задачи по обеспечению военного присутствия в дальней морской зоне.