Москва, 3 января. Заявления России о создании новой мировой системы безопасности воплотились в заявлении «ядерной пятерки». К такому выводу пришли политологи.

Краеугольным камнем этой системы является ядерная безопасность. Политолог Марат Баширов предложил другим странам поблагодарить президента России Владимира Путина за настойчивость, благодаря которой вопрос не был отложен в долгий ящик.

«Это то, чего, собственно, добивался президент России Владимир Путин. Насколько я себе представляю. Он своего добился. Удивительная вещь — каждый из подписантов, кроме России, которая инициировала этот документ, руководствуется собственными гешефтами и какой-то выгодой для себя, а Россия исходит из безопасности для всех», — добавил политолог Алексей Мартынов.

Ранее Россия, США, Китай, Франция и Великобритания выпустили совместное заявление о недопущении ядерной войны. Они договорились отказаться от гонки вооружений.