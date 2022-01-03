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Валерий Меладзе улетел в один из самых дорогих отелей мира без жены и дочери

Шоу-бизнес
Валерий Меладзе улетел в один из самых дорогих отелей мира без жены и дочери
vk.com  /  Кирилл Зыков

Москва, 3 января. Певец Валерий Меладзе отправился в Дубай ради закрытого гала-ужина в одном из самых дорогих отелей мира. Артист оставил дома маленькую дочь и жену — экс-солистку «ВИА Гры» Альбину Джанабаеву.

Исполнитель хита «Сэра» 4 января проведет закрытый концерт в отеле Burj Al Arab, который известен как «Парус». После выступления Меладзе останется в ОАЭ на небольшой отдых, предоставленный ему в качестве бонуса. При этом певец будет жить один в шикарном люксе с видом на океан. Стоимость этого номера составляет 100 тысяч рублей за ночь, передает «СтарХит».

Изначально артист должен был лететь в Дубай вместе с супругой, но впоследствии планы изменились. Похоже, Джанабаева решила остаться с восьмимесячной малышкой дома.

Роскошный гала-ужин, на котором выступит Меладзе, соберет самых искушенных гостей. Стоимость билетов на это мероприятие стартует с 2 тысяч евро (более 168 тысяч рублей). В меню ужина включены королевский краб и ризотто с трюфелем, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее Валерий Меладзе признался, что перестал корить себя за употребление алкоголя. Певец больше не винит себя за поступки, совершенные в состоянии опьянения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Валерий Меладзе улетел в один из самых дорогих отелей мира без жены и дочери
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