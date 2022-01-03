Земельный спор довел индейцев в Гватемале до столкновений с полицией

Гватемала, 3 января. Новое столкновение между силами безопасности и жителями общины индейцев Науала произошло в гватемальском департаменте Солола. Об это сообщают власти страны.

Стычка вспыхнула после того, как силы правопорядка подавили демонстрации нескольких групп на Межамериканском шоссе.

В условиях режима чрезвычайного положения коренные жители провели акции протеста с требованиями разрешить территориальные проблемы в Науале и обеспечить справедливость за все убийства индейцев в последние годы.

Недовольство жителей вызвано земельным спором между представителями муниципалитетов Науала и Санта-Катарина-Иштауакан.

Столкновения произошли, когда армия и полиция достигли территории индейцев, чтобы открыть дорогу, заблокированную в результате протестов. Однако, прибыв на место, силы безопасности столкнулись с сопротивлением местных жителей.

Сегодня органы правопорядка продолжат операцию по обеспечению безопасности и диалога между представителями общин, находящихся в режиме ЧП из-за конфликта. Правительство Гватемалы ввело ограничения в декабре, когда 13 мужчин, женщин и детей погибли в результате массового убийства.

En #Guatemala reportan a un agente de la policía herido, según información preliminar. El ataque armado es atribuido a pobladores de la circunscripción de #Nahualá que mantienen un conflicto limítrofe entre Santa Catarina Ixtahuacan, #Sololá. No se descartan soldados heridos. pic.twitter.com/Rsxd7SRIsh — Santiago Botón ???????? (@SantiagoteleSUR) January 2, 2022

По информации властей, шестеро солдат и один агент полиции получили ранения в результате столкновений с протестующими. Кроме того, был поврежден один грузовик. Силы безопасности подтвердили использование слезоточивого газа для разгона толпы.