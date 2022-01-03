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Власти Казахстана заявили о невозможности снизить цены на сжиженный газ

Экономика
Власти Казахстана заявили о невозможности снизить цены на сжиженный газ
ФБА «Экономика сегодня»

Нурсултан, 3 января. Правительство Казахстана на сегодняшний день не имеет возможности снизить стоимость сжиженного газа, заявил министр энергетики республики Магзум Мирзагалиев.

Накануне в казахстанском городе Жанаозен начались протесты из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Автомобилисты возмутились стоимостью топлива до 120 тенге за литр (около 20 рублей) и потребовали от властей снизить цену вдвое.

«На том же Жанаозенском газоперерабатывающем заводе работают такие же граждане, такие же жители этого города. И когда себестоимость производства газа составляет 100 тенге, и это больше, чем желаемые 50-60, то у нас есть два варианта: мы или будем сидеть в постоянном дефиците и наши заводы в какой-то момент просто остановятся, или будут приниматься вот такие, может быть, не очень популярные меры», — заявил Мирзагалиев, обращаясь к протестующим, его слова приводит «Интерфакс».

Министр добавил, что цены на газ в Казахстане все равно являются самыми низкими в регионе. Поэтому, по его словам, газовая отрасль не обладает необходимой для расширения производства инвестиционной привлекательностью.

В конце декабря Магзум Мирзагалиев сообщил о планах Казахстана закупить у России электроэнергию. Как он уточнял, объемы импорта будут варьироваться в зависимости от потребностей страны.

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Казахстан газ Мирзагалиев
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