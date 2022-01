СМИ обещают укрепление рынка труда в США

Вашингтон, 3 января. Рынок труда в США должен укрепиться в ближайшие месяцы, несмотря на всплеск заболеваемости коронавирусом из-за распространения нового штамма «Омикрон». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на опрошенных экономистов.

Economists say they expect the U.S. labor market to strengthen in the months ahead, despite the surge in Covid-19 cases due to the fast-spreading Omicron variant https://t.co/Yij4IQr2EG