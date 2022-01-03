Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 21:38
21:23
Весь мир
Алжирская нефтяная компания Sonatrach возобновит работу в Ливии
21:22
Армия
Сразу семь боевых кораблей для Тихоокеанского флота строятся на Дальнем Востоке
21:12
Политика
Россияне отреагировали на «планы» Киева воровать газ из ГТС
21:11
Весь мир
Президент Турции посетит Саудовскую Аравию впервые с момента скандального убийства Хашогги
21:10
Весь мир
Белый дом сокращает присутствие прессы на брифингах
21:03
Общество
Петербуржцы заметили катающихся с ледяной горки работников коммунальных служб
21:00
Армия
Техника подразделений РХБЗ танковой армии ЗВО пройдет глубокую модернизацию в 2022 году
21:00
Шоу-бизнес
Кинокритик Сычев объяснил успех заключительной части фильма «Последний богатырь» в прокате
21:00
Общество
Турист из Франции о завалах снега на улицах Петербурга: Удивительно, что его не убирают
20:58
Общество
Депутат Госдумы Драпеко: «Самое главное в жизни — близкие люди»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

СМИ обещают укрепление рынка труда в США

  /   Обновлено: 03 января 2022 20:20
Весь мир
СМИ обещают укрепление рынка труда в США
Prt Scr twitter.com  /  @shotspotter

Вашингтон, 3 января. Рынок труда в США должен укрепиться в ближайшие месяцы, несмотря на всплеск заболеваемости коронавирусом из-за распространения нового штамма «Омикрон». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на опрошенных экономистов.

По данным WSJ, в настоящее время рынок труда нуждается в притоке специалистов в различных областях. В последние месяцы рабочие увольнялись рекордными темпами в поисках лучших условии труда и более высокой заработной платы. Только в октябре подали заявления 4,2 млн человек, что чуть меньше сентябрьского рекорда в 4,4 млн человек.

Опрошенные экономисты говорят, что предприятия постепенно «учатся жить с пандемией», которая приносит меньший ущерб, чем раньше. Кроме того, увеличение пособий по безработице выглядит маловероятным, что может побудить больше рабочих вернуться.

Генеральный директор городской транспортной системы Денвера Дебра А. Джонсон рассказала, что нехватка специалистов очень сильно ощущается на рынке. Многие из-за COVID-19 ищут варианты удаленной работы и более гибкого графика.

«Кажется, что всему миру не хватает персонала. Мы впервые предлагаем бонусы при приеме на работу в ноябре в размере четырех тысяч долларов на такие должности, как операторы автобусов, инженеры и механики наряду с другими привилегиями для некоторых сотрудников», — сказала она.

В ноябре СМИ сообщили, что в США было создано почти в три раза меньше рабочих мест, чем прогнозировалось. Несмотря на пандемию и повышение уровня инфляции, а также роста цен на жилье и продукты американцы не спешат выходить на работу. Такая ситуация стала возможна во многом благодаря различным социальным пособиям, которые выплачивает государство.

СМИ обещают укрепление рынка труда в США
Федеральное агентство новостей

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / СМИ обещают укрепление рынка труда в США
сша экономика рынок труда
Комментировать