СМИ обещают укрепление рынка труда в США

Вашингтон, 3 января. Рынок труда в США должен укрепиться в ближайшие месяцы, несмотря на всплеск заболеваемости коронавирусом из-за распространения нового штамма «Омикрон». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на опрошенных экономистов.

Economists say they expect the U.S. labor market to strengthen in the months ahead, despite the surge in Covid-19 cases due to the fast-spreading Omicron variant https://t.co/Yij4IQr2EG — The Wall Street Journal (@WSJ) January 2, 2022

По данным WSJ, в настоящее время рынок труда нуждается в притоке специалистов в различных областях. В последние месяцы рабочие увольнялись рекордными темпами в поисках лучших условии труда и более высокой заработной платы. Только в октябре подали заявления 4,2 млн человек, что чуть меньше сентябрьского рекорда в 4,4 млн человек.

Опрошенные экономисты говорят, что предприятия постепенно «учатся жить с пандемией», которая приносит меньший ущерб, чем раньше. Кроме того, увеличение пособий по безработице выглядит маловероятным, что может побудить больше рабочих вернуться.

Генеральный директор городской транспортной системы Денвера Дебра А. Джонсон рассказала, что нехватка специалистов очень сильно ощущается на рынке. Многие из-за COVID-19 ищут варианты удаленной работы и более гибкого графика.

«Кажется, что всему миру не хватает персонала. Мы впервые предлагаем бонусы при приеме на работу в ноябре в размере четырех тысяч долларов на такие должности, как операторы автобусов, инженеры и механики наряду с другими привилегиями для некоторых сотрудников», — сказала она.

В ноябре СМИ сообщили, что в США было создано почти в три раза меньше рабочих мест, чем прогнозировалось. Несмотря на пандемию и повышение уровня инфляции, а также роста цен на жилье и продукты американцы не спешат выходить на работу. Такая ситуация стала возможна во многом благодаря различным социальным пособиям, которые выплачивает государство.