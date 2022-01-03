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Диетолог Соломатина назвала самые полезные блюда новогоднего стола

Общество
Диетолог Соломатина назвала самые полезные блюда новогоднего стола
pexels.com  /  Nicole Michalou

Большинство жителей России встречает Новый год и Рождество достаточно активно, сопровождая длительные выходные многочисленными застольями. При этом есть и часть россиян, которые соблюдают пост, у православных он длится с 28 ноября по 7 января. В пост во все дни, кроме среды и пятницы, можно есть рыбу. Отказ от молочной продукции, яиц и мяса на протяжении 40 дней вводит пищеварительную систему в определенное состояние, выходить из которого желательно плавно. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала ФАН, что должно быть на рождественском столе.

«Тем, кто постился, менять рацион следует плавно: жирная тяжелая пища в большом количестве может неблагоприятно сказаться на организме. Я бы рекомендовала этим людям за рождественским столом сделать акцент на йогуртах, простокваше, ряженке, нежирном твороге. Этим можно полакомиться с утра 7 января. Жаренные в масле продукты тяжелы. На праздничном столе пусть будет больше вареного и запеченного — это вкусно и полезно. Вполне приемлемо умеренное количество рыбы, мяса кролика, курицы или индейки. Хороши салаты из свежих овощей без майонеза. К свинине и говядине можно перейти через два-три дня», — посоветовала доктор.

Тем, кто слишком усердствовал на зимних каникулах за столом, Елена Соломатина порекомендовала разгрузить желудок. Диетолог отметила, что им также будут полезны вышеперечисленные блюда. Собеседница ФАН подчеркнула, что особенно важно отказаться от крепкого спиртного. Допустимо выпить за праздничной трапезой пару бокалов вина. Сладкие шипучие напитки, по словам эксперта, надо заменить чаем или морсами. Хороши овощные супы, они помогают разгрузить организм. Доктор добавила, что самое главное — умеренность.

Раннее ФАН рассказал, что может спасти англичан от энергокризиса. К весне в Великобритании в случае отсутствия правительственных мер для снижения цен на электричество вырастет число домохозяйств-банкротов.

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