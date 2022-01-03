Депутат Никонов заявил об исторической значимости совместного заявления «ядерной пятерки»

Москва, 3 января. Совместное заявление лидеров стран «ядерной пятерки» очень важно в условиях напряженности в мире. Так сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Россия, Китай, США, Франция и Великобритания 3 января выступили с заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Они также договорились о взаимном уважении и признании интересов друг друга.

«Последние годы было ощущение, что они в принципе не способны ни о чем договорится и что российская сторона бьется в закрытую дверь, пытаясь обеспечить гарантии безопасности для всех государств на планете. Это действительно историческое событие, которое свидетельствует о том, что наши усилия не проходят даром», — сказал Вячеслав Никонов РИА Новости.

Лидеры стран «ядерной пятерки» договорились также не допустить гонки вооружений. В заявлении указано, что ядерное оружие должно использоваться только для обороны и подавления агрессии.