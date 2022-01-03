Доходы производителей микросхем в 2021 году превысили 550 млрд долларов

Москва, 3 января. Производители микросхем по всему миру в 2021 году продали полупроводниковых изделий на общую сумму 553 млрд долларов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на информацию страховой компании Euler Hermes.

Относительно 2020 года мировые продажи полупроводников возросли на 26%. В наступившем году суммарные продажи электронных микросхем в сравнении с 2021 годом увеличится на 9%, прогнозируют в Euler Hermes. Таким образом, годовые продажи полупроводников впервые в истории смогут превысить отметку в 600 млрд долларов.

В 2019 году рынок полупроводников сократился на 12% по сравнению с предыдущим годом. Пандемия COVID-19 спровоцировала рост спроса на компьютеры и потребительскую электронику. За счет этого в минувшем году совокупные доходы от продаж микросхем поднялись на 7,3%.

Нехватка полупроводников продолжит в 2022 году воздействовать на автомобильные рынки. Дилеры в РФ будут по-прежнему предлагать покупателям машины с допоборудованием, завышая цены до 20%.