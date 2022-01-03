Зеленоградец решил продать старую банку с солеными огурцами за 100 млн рублей

Зеленоград, 3 января. Житель Зеленограда разместил в социальной сети объявление о продаже солений 36-летней давности. Банка огурцов может обойтись любителю засолок в 100 млн рублей.

Зеленоградец обнаружил в своем погребе необычный артефакт, а именно банку соленых огурцов 1986 года закатки. Мужчина вывесил объявление в сети интернет о продаже солений за 100 млн рублей. Как утверждает житель Зеленограда, огурцы ни разу не вскрывались и сохранились в нормальном состоянии.

Продавец оправдал баснословную стоимость продукта уникальностью товара. Автор объявления подчеркнул, что закрутка представляет собой историческую ценность. К обращению приложены фотографии, на которых отчетливо видно этикетку с годом производства и плотно прикрученную к банке жестяную крышку.

Pr Scr avito.ru / ООО «КЕХ еКоммерц»

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