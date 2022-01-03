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Прилетевший в Россию Алексей Панин встретится на ринге с Никитой Пресняковым

Шоу-бизнес
Прилетевший в Россию Алексей Панин встретится на ринге с Никитой Пресняковым
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 3 января. Актер Алексей Панин, который прилетел в Россию из Испании, проведет бой с музыкантом Никитой Пресняковым. Поединок утвердил промоушен «Наше Дело» в ходе конференции, вышедшей на Rutube.

Бой между звездой фильма «Жмурки» и внуком Аллы Пугачевой пройдет по классическим правилам бокса. Участники поединка встретятся на ринге в шлемах и перчатках для бокса. Когда именно запись боя Панина и Преснякова появится в Сети, пока неизвестно.

Напомним, конфликт между актером и музыкантом начался на предыдущей конференции промоушена. Сын Кристины Орбакайте разозлил Панина, назвав слабым бой актера и шоумена Никиты Джигурды, который тоже принимал участие в поединках «Нашего Дела».

Прилетевший в Россию Алексей Панин встретится на ринге с Никитой Пресняковым
instagram.com / @npresnyakov

Алексей Панин прилетел в Россию из Испании перед Новым годом. Актер признался, что на родине сразу же приболел и успел заработать насморк.

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бой панин пресняков
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