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Россия следует общемировому тренду регулирования цифровых активов

Экономика
Россия следует общемировому тренду регулирования цифровых активов
pixabay.com/ru

Москва, 3 января. Российские власти в 2022 году, вероятно, продолжат регулирование цифровых активов. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в скором времени, пишет РБК.

В декабре 2020 года в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о декларировании и налогообложении активов в криптовалюте. Первое чтение документ уже прошел. Если его примут, то держатели цифровых активов должны будут не только декларировать операции с ними, но и платить налог с полученного дохода.

Эксперты считают, что в 2022 году произойдут немалые изменения в сфере регулирования цифровых активов. Ожидается, что в мире число сделок с NFT-товарами увеличится. В связи с этим не исключено, что в России могут появится нормы, направленные на регулирование подобных операций. Кроме того, вероятно выйдут разъяснения по майнингу и прочей деятельности, связанной с криптовалютами.

Регулирование виртуальных денег становится одной из важнейших задач для государств. Одни страны пошли по пути легализации криптовалют, а другие намерены пойти дальше и создать собственные. Так, Центробанк РФ в 2020 году разработал концепцию внедрения цифрового рубля.

Капитализация рынка криптовалют по итогам 2021 года превысила 3 трлн долларов. Наиболее подорожавшим активом стал токен CEEK VR, цена которого выросла за год на 32 550%.

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