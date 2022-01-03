Политолог Рар откровенно оценил итоги переговоров Путина и Байдена

Москва, 3 января. Незадолго до начала нового года президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден провели очередной разговор по телефону. Главы двух государств обсудили вопросы безопасности и «красные линии», обозначенные ранее Москвой.

Известный немецкий политолог Александр Рар считает, что итоги переговоров Путина и Байдена можно считать положительными. По его мнению, об этом в первую очередь свидетельствует реакция Евросоюза на участившиеся контакты между лидерами России и Соединенных Штатов.

«В целом, я думаю, разговор Путина и Байдена был конструктивным, а не каким-то вражеским. Мне кажется, это видно по реакции европейцев, которые в ужасе и тревоге от того, что США и Россия разговаривают без них, над их головами. Но это в принципе правильно, потому что европейцы сами не знают, что делать с Россией, а Америка по-прежнему, так сказать хозяин Европы», — заявил эксперт в эфире радио «Sputnik на русском».

Рар предполагает, что Запад действительно услышал Россию и не станет в ближайшее время пытаться расширять НАТО на Восток и включать Украину в состав Североатлантического альянса, а это можно было бы считать главным положительным итогом обсуждений Москвы и Вашингтона на текущий момент.

ИА Народные новости / Александр Рар

«Россия выбрала правильную тактику: в первую очередь постараться очень опасные конфликты, в которых застряли и Запад, и Россия, решить таким броском в Вашингтон, прямыми переговорами с Байденом. По-моему, они завершились, успехом, потому что я не вижу, чтобы из США исходила инициатива об обязательном расширении НАТО за счет Украины и Грузии. Я думаю, таких заявлений и не будет, и это победа российской дипломатии», — считает аналитик.

Политолог уверен, что уже в самое ближайшее время можно ожидать потепление между Россией и Западом, о чем свидетельствует начало конструктивного диалога между сторонами.

«Возобновляются переговоры между Советом НАТО и Россией — и это тоже хорошо. Там все конфликтные вопросы можно будет обговорить. Может быть, не все они будут решены, но диалог в любом случае лучше, чем вражда. Поэтому мне кажется, что уже в январе мы увидим какие-то формы потепления в отношениях между Россией и Западом. Мне хочется на это надеяться», — отметил немецкий политолог Александр Рар.

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