Минобороны РФ направит в Сухопутные войска более 400 танков и БМП в 2022 году

Москва, 3 января. Сухопутные войска РФ в 2022 году получат более 400 танков, боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Согласно информации военного ведомства, Сухопутные войска РФ получат как современные образцы вооружения, так и глубоко модернизированные экземпляры, хорошо зарекомендовавшие себя во время эксплуатации в разных климатических зонах.

«В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также бронетранспортеры БТР-82А», — говорится в сообщении.

Ранее командование 8-й общевойсковой армии Южного военного округа в рамках ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» исполнило новогодние мечты семерых детей из Ростовской области. Они получили возможность прокатиться на танке Т-72Б3 и бронетранспортере БТР-82А.