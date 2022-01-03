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Минобороны РФ направит в Сухопутные войска более 400 танков и БМП в 2022 году

Армия
Минобороны РФ направит в Сухопутные войска более 400 танков и БМП в 2022 году
 /  Пресс-служба концерна «Уралвагонзавод»

Москва, 3 января. Сухопутные войска РФ в 2022 году получат более 400 танков, боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Согласно информации военного ведомства, Сухопутные войска РФ получат как современные образцы вооружения, так и глубоко модернизированные экземпляры, хорошо зарекомендовавшие себя во время эксплуатации в разных климатических зонах.

«В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также бронетранспортеры БТР-82А», — говорится в сообщении.

Ранее командование 8-й общевойсковой армии Южного военного округа в рамках ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» исполнило новогодние мечты семерых детей из Ростовской области. Они получили возможность прокатиться на танке Т-72Б3 и бронетранспортере БТР-82А.

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Все новости / Армия / Минобороны РФ направит в Сухопутные войска более 400 танков и БМП в 2022 году
минобороны рф бронетехника танки сухопутные войска
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