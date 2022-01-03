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Французский политик Меланшон выступил за выход из НАТО и партнерство с Россией

Политика
Французский политик Меланшон выступил за выход из НАТО и партнерство с Россией
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Париж, 3 января. Франция должна выйти из НАТО на фоне взаимодействия с Россией. Такое мнение выразил лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Политик во время выступления по радио France Inter отметил, что выход страны из Альянса позволит не втягиваться в «военные авантюры североамериканцев». По его словам, Москва является партнером.

«Я не согласен с тем, чтобы делать из нее врага», — сказал политик.

Меланшон добавил, что не стоит предавать данное слово о нераспространении НАТО до границ России. Кроме того, по этой причине Украина не должна входить в состав военного блока.

«Я — за выход из НАТО. Необходима деэскалация», — также написал политик в Twitter.

Ранее стало известно, что Россия инициировала встречу политсоветников Германии и Франции. Они проведут переговоры по «нормандскому формату».

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россия франция меланшон
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