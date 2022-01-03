Танковая армия ЗВО получит более 150 единиц военной и специальной техники в 2022 году

Москва, 3 января. Военнослужащие танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в 2022 году получат на вооружение современные танки, бронетранспортеры (БТР) и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2». Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

В сообщении пресс-службы округа отмечается, что в новом году в рамках государственного оборонзаказа в танковую армию ЗВО поступит свыше 150 единиц различной техники.

«В течение года на вооружение поступят зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2", современные танки Т-90М "Прорыв" и модернизированные Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, а также дымовые машины ТДА-3, авторазливочные станции АРС-14КМ и специальные автомобили группы разминирования», — сообщил командующий танковой армией ЗВО Сергей Кисель.

Известно, что на сегодняшний день соединения и воинские части гвардейской танковой армии ЗВО дислоцированы в Москве, а также в Московской, Нижегородской, Ярославской, Смоленской и Ивановской областях.

Ранее сообщалось, что воинские части Западного военного округа в Нижегородской области получили крупную партию радиостанций «Азарт».