«Этот день в истории». Что произошло 4 января, праздники, факты, люди

4 января весь мир отмечает День азбуки Брайля. Этот шрифт для слепых и слабовидящих людей получил свое название в честь своего изобретателя — тифлопедагога из Франции Луи Брайля. По данным ВОЗ, сейчас проблемы со зрением в мире имеют более 1,3 миллиарда человек.

Ровно 18 лет назад первый марсоход «Спирит» совершил посадку на Красную планету. Благодаря аппарату удалось сделать обширные анализы геологических пород этого небесного тела. Однако в 2009-м «Спирит» застрял в песчаной дюне. Связь марсохода с Землей окончательно оборвалась в марте 2010 года.

Где находится самое высокое здание, которому сегодня исполняется 12 лет, и какой легендарный ученый появился на свет в этот день, расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».