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Лента
04 января 11:22
11:22
Общество
Регулярное проветривание простыней поможет избежать заражения пылевыми клещами
11:19
Происшествия
ДТП с участием двух иномарок затруднило движение на Невском проспекте
11:18
Политика
Политолог Безпалько высмеял «ритуальные мантры» Байдена по Украине
11:18
Происшествия
Шесть человек получили травмы при столкновении двух машин в Амурской области
11:16
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Наталия Орейро заявила о желании купить дачу в России на старости лет
11:14
Общество
«Реальная история героизма»: чем фильм «Гранит» превзошел американское военное кино
11:14
Армия
Минобороны РФ представило зрелищные кадры подготовки экипажей Т-72 к танковому биатлону
11:08
Происшествия
Ликвидация пожара на НПЗ под Тюменью может растянуться до вечера
11:06
Армия
Морпехи Каспийской флотилии отработали парашютное десантирование с вертолетов Ми-8
11:06
Происшествия
Снежный шторм в США привел к гибели трех взрослых и двоих детей
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«Этот день в истории». Что произошло 4 января, праздники, факты, люди

Общество

4 января весь мир отмечает День азбуки Брайля. Этот шрифт для слепых и слабовидящих людей получил свое название в честь своего изобретателя — тифлопедагога из Франции Луи Брайля. По данным ВОЗ, сейчас проблемы со зрением в мире имеют более 1,3 миллиарда человек.

Ровно 18 лет назад первый марсоход «Спирит» совершил посадку на Красную планету. Благодаря аппарату удалось сделать обширные анализы геологических пород этого небесного тела. Однако в 2009-м «Спирит» застрял в песчаной дюне. Связь марсохода с Землей окончательно оборвалась в марте 2010 года.

Где находится самое высокое здание, которому сегодня исполняется 12 лет, и какой легендарный ученый появился на свет в этот день, расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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