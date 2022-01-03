Совместное заявление о недопустимости гонки вооружений и ядерной войны от пяти государств — важный и прогрессивный шаг. Однако, к сожалению, слова не гарантируют дальнейшей деятельности США и НАТО, которую наша страна может расценивать как агрессивную. Об этом ФАН сообщил российский политик Николай Стариков.

Ранее стало известно о совместном заявлении лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

Российский общественный и политический деятель Николай Стариков высказал мнение, что заявление о мире можно только приветствовать. При этом он напомнил, что Запад не раз в истории нарушал собственные обязательства, поэтому России необходимо хранить бдительность.

«Участники совместного заявления являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия, декларация является напоминанием как остальным странам, так и подписавшим договор о необходимости следовать взятым на себя обязательствам. Что касается искренности Вашингтона в выполнении определенных договоренностей, к сожалению, мы нередко становились свидетелями нарушения данных обещаний. В частности, от США мы наблюдали поступки, диаметрально противоположные данным ими обещаний. Россия не должна попадать под очарование наших оппонентов», — предупредил политик.

Собеседник ФАН высказал опасения, что, по его мнению, есть основания полагать: США передали ядерное оружие Израилю. Он напомнил, что Иерусалим не заявляет о том, что у него есть ядерное оружие, но и не отрицает этого. Стариков добавил, что было бы хорошо, если бы помимо общих заявлений на тему недопустимости ядерной войны все страны, обладающие ядерным оружием, взяли бы на себя обязательства не применять его первыми. По словам эксперта, если бы подобный договор был заверен, угроза ядерного конфликта значительно бы снизилась.

Ранее ФАН рассказал, почему Сербия не станет вступать в НАТО. Накануне стало известно, что Белград закупает у Москвы оборонительные вооружения и рассматривает возможность покупки самолетов и систем ПВО.