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Депутат Шхагошев назвал националистические настроения главной проблемой Зеленского

Политика
Депутат Шхагошев назвал националистические настроения главной проблемой Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 3 января. Беседа президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского был о форме поддержки Киева. Так сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По словам парламентария, Украина в первую очередь должна искать возможность для прямых переговоров с Россией.

«Этот разговор не про содержание, а про форму. Складывается впечатление, что Украина осознанно и добровольно создает замкнутый круг, потому что сегодня, на мой взгляд, после разговора Путина и Байдена, кажется, Байден еще больше убедился в том, что Россия не собирается нападать на Украину», — сказал Шхагошев РИА Новости.

Он назвал главной проблемой Зеленского националистические настроения. Чтобы добиться стабильности на Украине, ее президенту нужно разговаривать с Россией и российским народом.

Зеленский и Байден во время телефонного разговора обсудили укрепление доверия. Также они затронули диалог с Россией.

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Все новости / Политика / Депутат Шхагошев назвал националистические настроения главной проблемой Зеленского
украина зеленский байден шхагошев
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