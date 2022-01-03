Депутат Шхагошев назвал националистические настроения главной проблемой Зеленского

Киев, 3 января. Беседа президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского был о форме поддержки Киева. Так сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По словам парламентария, Украина в первую очередь должна искать возможность для прямых переговоров с Россией.

«Этот разговор не про содержание, а про форму. Складывается впечатление, что Украина осознанно и добровольно создает замкнутый круг, потому что сегодня, на мой взгляд, после разговора Путина и Байдена, кажется, Байден еще больше убедился в том, что Россия не собирается нападать на Украину», — сказал Шхагошев РИА Новости.

Он назвал главной проблемой Зеленского националистические настроения. Чтобы добиться стабильности на Украине, ее президенту нужно разговаривать с Россией и российским народом.

Зеленский и Байден во время телефонного разговора обсудили укрепление доверия. Также они затронули диалог с Россией.