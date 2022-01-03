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Бузова поблагодарила новую возлюбленную своего отца

Шоу-бизнес
Бузова поблагодарила новую возлюбленную своего отца
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 3 января. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, как относится к новой избраннице своего отца. Исполнительница хита «Мало половин» призналась, что счастлива за папу, нашедшего свою любовь.

Бывшая ведущая «Дома-2» дала интервью каналу «Беларусь-1» незадолго до Нового года и поделилась изменениями в ее семье. По словам Бузовой, она желает отцу всего наилучшего с новой возлюбленной. Певица даже выразила благодарность этой женщине.

«Спасибо ей, кстати, за любовь, за то, что она так любит моего отца», — подчеркнула телеведущая.

Знаменитость рассказала, что незадолго до Нового года отправила свою мать в отпуск. Что касается отца исполнительницы, то он собирался встречать 2022 год в любви и гармонии со своей новой избранницей.

Ранее Ольга Бузова сообщила, что у ее отца появилась не просто женщина, а новая семья, с которой он проведет новогодние праздники. Для певицы же, по ее словам, главное, чтобы родные были счастливы и здоровы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бузова поблагодарила новую возлюбленную своего отца
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