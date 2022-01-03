Как на Ближнем Востоке прошла вторая годовщина убийства Касема Сулеймани

В день второй годовщины со дня смерти иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в 2020 году американскими военными, неизвестные хакеры совершили атаки на израильские СМИ. Тем временем беспилотники предприняли попытку атаковать базу США в Ираке, а в Тегеране на фоне поминальных служб прошли митинги и акции протеста.

Как памятный день гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» прошел для всех заинтересованных сторон — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Напоминание для Тель-Авива

Израильское издание Jerusalem Post и Twitter-аккаунт газеты Maariv сегодня стали целью хакеров. На них была опубликована одна и та же картинка, где изображено взрывающееся здание, похожее на Центр ядерных исследований имени Шимона Переса, а также надпись на иврите и английском языке: «Мы рядом с вами, когда вы об этом не думаете».

Объект с этого рисунка располагается в пустыне Негев недалеко от города Димон. Есть данные, что уже на протяжении нескольких десятилетий там работают подземные лаборатории, где перерабатываются отработанные стержни атомных реакторов ради получения оружейного плутония. При этом Тель-Авив официально не отрицает и не подтверждает факт наличия в его распоряжении ядерного оружия.

The Jerusalem Post website was hacked by pro-Iranian hackers in the early hours of Monday morning, with a photo of a model Dimona nuclear facility being blown up and the text "we are close to you where you do not think about it."https://t.co/JtYg7NBhxt — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 3, 2022

В рамках последних военных учений иранской армии именно этот научный центр рассматривался как потенциальная цель в сценарии военных маневров.

Все эти события произошли после недавнего выступления экс-главы израильской разведки Тамира Хеймана, признавшего причастность еврейского государства к операции по ликвидации Касема Сулеймани. Специалисты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отслеживали передвижения иранского генерала и передавали данные США. Бывший руководитель разведывательного управления фактически стал единственным официальным лицом, прямо подтвердившим сообщения об участии его страны в операции.

Former military intelligence chief acknowledges Israel's involvement in Soleimani killing https://t.co/B8TrEFy4Vy pic.twitter.com/1fM0vz9bT4 — The Hill (@thehill) December 21, 2021

«Месть Сулеймани»

Также в ночь на понедельник произошел и другой инцидент: в Ираке были сбиты два дрона-камикадзе. БПЛА двигались в направлении американской военной базы «Виктория», располагающейся в аэропорту Багдада, однако их ликвидировали системы ПВО C-RAM.

На крыле одной из машин на арабском языке было написано «Месть Сулеймани». Американская сторона возлагает ответственность за попытку удара на связанные с Ираном военизированные группировки, действующие в регионе.

Hackers have targeted the website of the Jerusalem Post newspaper on the anniversary of the 2020 killing of Iranian general Qassem Soleimani. https://t.co/ZiR3pwedXQ — The Associated Press (@AP) January 3, 2022

Американские объекты в Ираке ранее уже становились целью атак. Так, в первую неделю января 2020 года, через несколько дней после убийства Касема Сулеймани, ракетный удар был нанесен по базе «Айн эль-Асад». Ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Через год, спустя месяц после первой годовщины гибели генерала, был произведен обстрел принадлежащего Пентагону объекта в Эрбиле. Тогда нанесшие удары члены группировки «Сарайят Аулия ад-Дам» заявили о том, что их действия были вызваны желанием отомстить за смерть иранского офицера.

Федеральное агентство новостей /

Дипломатия и народные выступления

Иранское руководство запланировало на 3 января проведение серии религиозных и общественных мероприятий, посвященных Касему Сулеймани. Они и так проходили уже несколько дней, однако в саму памятную дату должны были стать особенно масштабными.

Во время своего выступления, транслируемого по телевидению, президент Эбрахим Раиси заявил, что бывший глава США Дональд Трамп и его приближенные, виновные в смерти генерала КСИР, должны предстать перед судом. Если этого не случится, Исламская Республика найдет способ добиться справедливости и отомстит, сказал иранский лидер.

Iran’s Raisi says Trump must face justice for Soleimani killing https://t.co/OZ4MaYsUbO — National Broadcast Works Media (@NBWMedia) January 3, 2022

На фоне всех этих событий постоянный представитель Исламской Республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в понедельник обратился к Совету Безопасности ООН с призывом привлечь США и Израиль к ответственности за преступное убийство Сулеймани. Соответствующее письмо было направлено председателю СБ. Тем самым он подтвердил позицию соотечественников по этому вопросу.

Iran calls for UN action against the US over killing of Qassem Soleimani, the then-commander of the elite Quds Force of the IRGCs https://t.co/zIK2BJ3jol pic.twitter.com/szUcSbokpv — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 2, 2022

Памятные акции в Тегеране не ограничились простыми поминками — люди вышли на улицы с митингами и демонстрациями. Одно такое шествие завершилось сожжением американского и израильского флагов. Все это произошло рядом с посольством Швейцарии, которое уже на протяжении трех десятков лет финансируется США. В настоящее время швейцарская дипмиссия официально представляет американские интересы в Иране. К такому режиму работы она перешла после того, как Тегеран официально разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

Союзники вспоминают героя

Приуроченные к знаменательной для союзников Ирана дате мероприятия проходили не только сегодня. Так, сирийцы, благодарные Сулеймани за его вклад в борьбу с терроризмом во время войны, провели посвященное день памяти генерала незадолго до наступления нового года.

В Дамаске состоялся торжественный вечер, где присутствовали высокопоставленные чиновники и общественные деятели двух союзных государств.

Иракцы почтили память военачальника в первый день 2022 года. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Багдада с призывами покончить с «терроризмом США».

Thousands rally in Baghdad to mark 2020 killing of Iran general Soleimani



https://t.co/cEtw4fKL4F pic.twitter.com/W7MuWZaTrM — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 1, 2022

Подобные акции затронули и Ливан, где весьма сильно проиранское лобби. Имеющая большое влияние военно-политическое объединение «Хезболла» активно сотрудничало с генералом и высоко оценивает его заслуги.

В воскресенье, 2 января, высокопоставленные представители организации посадили дерево в честь офицера на ливано-палестинской границе. «Оливу Сулеймани» снабдили памятной табличкой. На этом мероприятии представители движения «Хезболла» заявили, что жизнь иранского военнослужащего была примером для подражания, заложила основу для объединения стран региона и идеалов сопротивления иностранному вмешательству.

Жизнь и смерть Касема Сулеймани

Генерал-лейтенант Касем Сулеймани командовал элитным подразделением «Аль-Кудс» — силами специального назначения, входящими в состав КСИР Ирана. Они ориентированы на действия за рубежом, так что в рамках своей работы деятель нередко курсировал между Ираком, Ливаном и Сирией.

Сулеймани зарекомендовал себя как хороший военачальник, чем и снискал народное уважение. На родине его влияние было очень велико, кроме того, он являлся одним из приближенных к верховному лидеру страны Али Хаменеи.

Гибель генерала произошла 3 января 2020 года в результате удара американской авиации по багдадскому аэропорту. Приказ о ликвидации офицера подписал лично экс-президент США Дональд Трамп.

President Donald Trump said he ordered the killing of Iran's top general Qassem Soleimani because Iranians 'were looking to blow up our embassy' pic.twitter.com/xhQdDMWEmc — Reuters (@Reuters) January 9, 2020

В результате попадания ракеты в военный автомобиль, покидающий воздушную гавань, погиб не только командующий «Аль-Кудс», но и лидер сил народного ополчения «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.

Это нападение спровоцировало новый виток обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном. Оно послужило одним из поводов для последующего повышения уровня обогащения урана на предприятиях Исламской Республики и шагов по укреплению обороноспособности государства. Новой администрации США, стремящейся возродить ядерную сделку, теперь приходится расхлебывать последствия этих событий.