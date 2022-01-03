ЕК рассмотрит жалобу «Нафтогаза» на доминирующее положение «Газпрома» в Европе

Киев, 3 января. Еврокомиссия получила обращение от «Нафтогаза». Украинская энергетическая компания пожаловалась на доминирующие положение «Газпрома» на рынке газа в ЕС, сообщает «Коммерсантъ».

В «Нафтогазе» заявили, что этот фактор повлиял на рост стоимости газа в Европе. По словам представителя Еврокомиссии Тима Макфи, жалоба будет рассмотрена в соответствии со стандартными процедурами.

В декабре минувшего года «Нафтогаз» уже подавал аналогичную жалобу. Украинская компания обвинила «Газпром» в злоупотреблении доминирующим положением на европейском рынке. По мнению главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, цены на голубое топливо выросли из-за снижения «Газпромом» продаж собственного сырья на европейском спотовом рынке.

Цены на газ в Европе растут с осени прошлого года. В декабре стоимость превысила 2150 долларов за 1 тысячу кубометров.