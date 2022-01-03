Политолог Манько: Украина на коленях выпросила звонок от Байдена Зеленскому

Киев, 3 января. Украинские власти на коленях умоляли президента США Джо Байдена позвонить в Киев. Так считает политолог Владимир Манько.

По словам эксперта, беседа главы Белого дома с украинским коллегой Владимиром Зеленским была символической.

«Я думаю, что наши выпросили этот звонок на коленях. «Ну позвоните нам, ну с Путиным же говорили"», — сказал Манько в эфире телеканала «Наш».

Беседа президентов состоялась после переговоров Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Украинский и американский политики обсудили меры по укреплению доверия, а также вопрос Донбасса. Стороны затронули выстраивание диалога с Россией в рамках планов Украины вступить в НАТО и Евросоюз.