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Политолог Манько: Украина на коленях выпросила звонок от Байдена Зеленскому

  /   Обновлено: 03 января 2022 19:24
Политика
Политолог Манько: Украина на коленях выпросила звонок от Байдена Зеленскому
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Киев, 3 января. Украинские власти на коленях умоляли президента США Джо Байдена позвонить в Киев. Так считает политолог Владимир Манько.

По словам эксперта, беседа главы Белого дома с украинским коллегой Владимиром Зеленским была символической.

«Я думаю, что наши выпросили этот звонок на коленях. «Ну позвоните нам, ну с Путиным же говорили"», — сказал Манько в эфире телеканала «Наш».

Беседа президентов состоялась после переговоров Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Украинский и американский политики обсудили меры по укреплению доверия, а также вопрос Донбасса. Стороны затронули выстраивание диалога с Россией в рамках планов Украины вступить в НАТО и Евросоюз.

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украина зеленский байден манько
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