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Депутат Госдумы Драпеко: «Самое главное в жизни — близкие люди»
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Депутат Госдумы Драпеко: «Самое главное в жизни — близкие люди»
Общество
Депутат Госдумы Драпеко: «Самое главное в жизни — близкие люди»
Федеральное агентство новостей  / 

Несколько дней назад наступил новый, 2022 год, который, как и 2021-й, обещает быть нелегким, но очень насыщенным. Многое изменилось за прошлый год, всему миру пришлось подстраиваться под новые реалии и обстоятельства, а также учиться жить в ограничениях, вызванных пандемией коронавируса.

Депутат Госдумы Елена Драпеко в авторской колонке для ФАН отметила, что последние годы человечество многому научили, что в мире произошли глобальные перемены, которые способствуют нашему развитию. Кроме того, Драпеко отметила, что сейчас весь мир вынужден терпеть неудобства и привыкать к ним. Но при этом всем сложности легко преодолеть, если нас будут окружать дорогие и любимые люди.

Напоминаем, мнения, высказываемые в авторских колонках, могут не совпадать с позицией редакции ФАН.

Депутат Госдумы Драпеко: «Самое главное в жизни – близкие люди»
Федеральное агентство новостей /

Главное в жизни — близкие люди

Вот и наступил 2022 год. Скоро мы все будем праздновать Рождество, собравшись вместе и поздравляя друг друга.

Прошлые годы нас многому научили. Мы уже перестали удивляться чудесам техники. Мы спокойно относимся к тому, что в нашем доме есть компьютеры, телевизоры, а наши дети играют в смартфонах. На планете Земля тоже многое изменилось. Сегодня есть сверхскоростные поезда, самолеты. В дальний космос полетели аппараты. На Луне и на Марсе бродят земные луноходы и марсоходы. Туристы летают на космический кораблях в ближний космос. Мы привыкли ко всему этому.

В то же время мы привыкли терпеть неудобства. Пандемия, которая обрушилась на планету, научила нас быть аккуратными, чистоплотными, беречь друг друга, ходить в масках, соблюдать дистанцию. Но есть вечные вещи, существующие уже тысячи лет, и я надеюсь, что они останутся и в будущем. Это наше самое дорогое — близкие люди, которые радуются нашим победам, прощают недостатки, люди, к которым можно прийти в трудную минуту, они скажут нам добрые слова.

Я хочу пожелать всем моим согражданам, всем россиянам, чтобы у каждого из вас были близкие, родные, друзья — все то, что делает нашу жизнь полной и счастливой. Дорогие россияне, желаю вам счастья, любви и тепла!

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