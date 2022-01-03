Глава «Железных дорог Литвы» оставил пост после скандала с транзитом белорусских удобрений

Вильнюс, 3 января. Генеральный директор «Железных дорог Литвы» Мантас Бартушка покинул занимаемый пост из-за скандала вокруг транзита через республику калийных удобрений из Белоруссии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы литовской госкомпании.

ОАО «Беларуськалий», несмотря на санкции США, продолжала поставлять товары через Литву. «Железные дороги Литвы» получили от белорусских заказчиков аванс в виде предоплаты за транзит, в связи с чем не может остановить перевозку удобрений в порт Клайпеды.

После этого в Литве разразился скандал. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис объявили о готовности уйти в отставку. Однако за них вступилась премьер-министр Ингрида Шимоните, и министры остались в правительстве. Вскоре литовский власти создали рабочую группу для урегулирования ситуации с транзитом белорусских товаров.

Еврокомиссар от Литвы Виргиниюс Синкявичюс ранее признал, что надежды Вильнюса на помощь ЕС в противостоянии с Китаем могут не оправдаться. Брюссель вряд ли рискнет портить отношения с Пекином ради Литвы.