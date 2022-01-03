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Неработающие российские пенсионеры смогут получать по 19 тысяч рублей

  /   Обновлено: 03 января 2022 19:31
Экономика
Неработающие российские пенсионеры смогут получать по 19 тысяч рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 января. Размер выплат для некоторых категорий российских пенсионеров достигнет 19 000 рублей. Портал DEITA.RU разбирался, кто получит увеличенные пенсии.

После проведенной индексации средний размер пенсий составляет 17 115 рублей. Ежегодно сумма выплат будет расти. На итоговую цифру повлияют несколько факторов, в том числе уровень инфляции.

В 2024 году неработающие пенсионеры начнут получать по 18 733 рубля. За счет инфляции эта сумма может достигнуть 19 тысяч рублей.

Страховые пенсии будут проиндексированы в этом году на 5,9%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 6401 рубль. В апреле ожидается увеличение социальных пенсий на 7,7%. Президент России Владимир Путин пообещал повысить пенсии выше фактического уровня инфляции. Глава государства заявил, что правительство выполнит обещания прошлых лет.

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