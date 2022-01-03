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Миллионы пожилых украинцев могут остаться без пенсии

  /   Обновлено: 03 января 2022 19:14
Экономика
Миллионы пожилых украинцев могут остаться без пенсии
pixabay.com

Киев, 3 января. Министр соцполитики Украины Марина Лазебная предупредила о возможном сокращении пенсий в стране, сообщает «Украина.ру».

По словам Лазебной, причина сокращения пенсионных выплат связана с демографическими изменениями. Сейчас только 36% трудоспособного населения платят взносы в государственную пенсионную систему. При таких показателях через 30 лет более 60% пожилых граждан не будут получать пенсию.

Выступая перед студентами, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сократил данный срок. По его подсчетам, государство не сможет платить пенсии уже через десять лет из-за отсутствия «реалистичных перспектив» у населения.

«Из-за демографии у нас все меньше будет работоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Чтобы содержать пенсионеров, нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Это простая математика», — заявил он.

Прогнозы зампреда Федерации профсоюза Украины Александра Шубина более пессимистичные. По его мнению, украинское государство не сможет платить пенсии через пять лет.

Прошлым летом украинцам повысили пенсии и надбавки. Увеличение выплат коснулось только тех людей, которые уже прекратили трудовую деятельность и имеют сверхнормативный стаж. За каждый дополнительно отработанный год стажа доплатили не более 1% от уровня минимальной пенсии, которая равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц — 1854 грн (5072 руб.). Ранее сумма доплаты за каждый сверхурочный год была 17,69 грн (48,4 руб.).

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