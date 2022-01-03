Захарова: Россия инициировала совместное заявление «ядерной пятерки»

Москва, 3 января. Совместное заявление лидеров «ядерной пятерки» было подготовлено по инициативе России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Москва приветствует заявление глав России, Китая, США, Великобритании и Франции. Документ должен был быть обнародован по случаю X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Мероприятие отменилось из-за обострения эпидемиологической обстановки в США.

«Подтвержден и принцип ведения диалога между нашими странами на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности», — отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что в совместном заявлении отражена идея о недопустимости любой войны между указанными странами.

Ранее Мария Захарова заявила, что в Европе звучат много высказываний в отношении предложений России по гарантиям безопасности. При этом наблюдается полная многоголосица.