Президент Южного Судана запретил военным участвовать в политической деятельности

Джуба, 3 января. Глава Южного Судана Сальва Киир Майардит издал президентский указ, запрещающий участие руководителей армии и регулярных сил в политической деятельности.

Согласно тексту документа, всем командирам ВС и высшим офицерам военизированных подразделений не позволяется занимать административные должности во властных структурах, а также в общественных, молодежных и женских ассоциациях. Сальва Киир на правах верховного главнокомандующего регулярными силами призвал начальников служб безопасности содействовать немедленному выполнению указа.

В резолюции также содержится требование к военному руководству воздерживаться от любой пропагандистской деятельности, которая ведет к разжиганию ненавистнических высказываний в социальных сетях. Текст указа предупреждает о последствиях его невыполнения и гласит, что любой нарушитель подвергнется расследованию и наказанию в соответствии с законом.

Решение президента принято на фоне увеличения числа обращений, в которых люди жалуются на произвол армейских лидеров, занимающих высшие позиции в общественных организациях. Согласно сообщениям, военные используют связи, влияние и положение в своих личных интересах.

Многие офицеры ВС и регулярных сил Южного Судана также проявляют активность в социальных сетях. Так, они присоединяются к обсуждениям острых политических и социальных вопросов на фоне раздробленности, которую страна переживает с 2013 года.

Кризис власти усугубляется также отсутствием прочного законодательства. Так, в конце декабря парламент Южного Судана утвердил очередной временный конституционный документ после продолжительных дискуссий и консультаций.