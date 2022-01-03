Эфиопия проведет пробный запуск плотины «Возрождение» для выработки электроэнергии

Аддис-Абеба, 3 января. Правительство Эфиопии объявило о готовности начать тестовое производство электроэнергии при помощи Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ). Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Инженеры подтвердили завершение строительства дамбы на реке Голубой Нил на 82%. Согласно плану, специалисты установили турбины, которые будут вырабатывать электроэнергию.

«Эфиопия готовится к предварительной выработке электроэнергии в рамках национального флагманского проекта "Хидасэ" в течение максимального срока в пять недель», — заявил главный советник по трансграничным рекам и плотинам Силеши Бекел.

По предварительным расчетам, испытания должны принести государству около 700 МВт энергии. После завершения строительства дамбы этот показатель вырастит до 5250 МВт.

Представители министерства водных ресурсов и энергетики убеждены, что «Хидасэ» покроет 20% внутренних потребностей страны и станет одним из крупнейших сооружений в мире.

Плотина «Возрождение» является источником почти десятилетнего дипломатического противостояния между Эфиопией и государствами, расположенными ниже по течению, Египтом и Суданом.

Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» ранее разобрался в корне трехстороннего конфликта и к чему может привести запуск «Хидасэ».