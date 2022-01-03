Sina: развертывание новейших ЗРК С-550 станет главным козырем России на переговорах с США

Пекин, 3 января. Принятие на вооружение ВС РФ ракетных комплексов С-550 станет весомым аргументом России на предстоящих переговорах с США. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sina.

Ранее стало известно, что новейший российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-550 успешно прошел государственные испытания и заступил на боевое дежурство. С-550 представляет собой новую мобильную систему стратегической противоракетной обороны, которая способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет и гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч метров, передает «ПолитРоссия».

Аналитики отмечают, что США и другие страны Североатлантического альянса все чаще проводят провокационные маневры у границ России. При этом западные государства продолжили свои враждебные действия даже после того, как Москва направила Вашингтону конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий по обеспечению безопасности России.

По словам экспертов, Москва не оставила без ответа агрессивные действия США и НАТО, развернув на своей территории ракетные комплексы С-550. Новые российские ЗРК способны сбивать военные спутники, делая невозможным применение истребителей-невидимок, ядерных ракет и авианосных ударных групп, что является ночным кошмаром Пентагона.

«Демонстрируя свое новое оружие именно сейчас, Россия, несомненно, показывает, что она серьезно настроена защищаться. В то же время это также является устрашающим козырем на предстоящих переговорах между США и РФ», — говорится в публикации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новые ЗРК С-500 в ближайшее время начнут поступать на вооружение российской армии. При этом глава государства отметил, что укрепление Вооруженных сил России является необходимой мерой на фоне планов США разместить свои ракеты средней дальности в Европе.