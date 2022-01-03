Ксения Собчак выпустила интервью с Еленой Блиновской

Москва, 3 января. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала выпуск, завершающий сезон ее YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Светская львица опубликовала долгожданное интервью с блогером и организатором «Марафона желаний» Еленой Блиновской.

«Блондинка в шоколаде» рассказала о выходе нового выпуска на своей странице в Instagram. По словам Собчак, интервью было отснято давно и ждало своего часа. Как утверждает журналистка, зрители ее шоу давно просили выложить запись беседы с Блиновской.

«Что ж, время настало. Считайте, что это символические итоги года. Под знаком ретроградного Меркурия, но в ресурсе», — пошутила светская львица.

Телеведущая пообещала рассказать в интервью, как блогер смогла создать из ничего империю с многомиллионным оборотом. Знаменитая блондинка утверждает, что ею двигал исследовательский интерес.

Pr Scr instagram.com / @xenia_sobchak

При этом Собчак призналась, что ее разговор с Блиновской получился непростым. Со слов журналистки, гостья была напряжена. Кроме того, подруги блогера отговаривали ее от этого интервью.

«Мне и «в рожу плюнуть» собирались, и в ледяной Катуни утопить», — призналась телеведущая.

Ранее Ксения Собчак говорила о Елене Блиновской в своем выпуске об инфоцыганах. В нем же журналистка разоблачила курсы звезды «Орла и решки» Регины Тодоренко.