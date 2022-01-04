Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 09:49
09:45
Происшествия
Предполагаемого убийцу президента Гаити депортировали из Панамы в США
09:45
Общество
Съемки новой кинокартины Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи стартуют в марте
09:44
Политика
Сатановский констатировал обиду Евросоюза из-за переговоров России и США по безопасности
09:42
Армия
Военнослужащие ВСУ провели воздушную разведку у южной границы ДНР
09:39
Общество
Употребление мороженого на завтрак может повысить умственные способности
09:38
Армия
МИД Китая заявил о важности необратимого сокращения ядерных арсеналов России и США
09:36
Экономика
Курс евро снизился на открытии торгов Московской биржи
09:34
Наука
Ученые из Токийского университета определили, как стволовые клетки выбирают путь развития
09:32
Происшествия
Пожарным удалось локализовать возгорание на нефтеперерабатывающем заводе под Тюменью
09:28
Экономика
Глобальная инфляция подтолкнет рост курса доллара в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Военных конфликтов не избежать»: ведьма Полынь дала прогноз на 2022 год
Общество
«Военных конфликтов не избежать»: ведьма Полынь дала прогноз на 2022 год
pexels.com  /  RODNAE Productions

Новый 2022 год будет очень интересным. В мире произойдут новые изменения абсолютно во всех направлениях: в образовании, политике, экономике и так далее. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказала бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Алена Полынь. Ведьма дала прогноз на 2022 год.

«Во все города будут вливаться большие суммы денег для того, чтобы вводить новые проекты, — дать им жизнь. Люди боятся всего нового и думают, что так их хотят обидеть, но за новым — будущее. Это год очень расчетливых стратегий, военные конфликты неизбежны: они будут долго просчитываться, а потом в одночасье завершатся», — рассказала собеседница ФАН.

«Военных конфликтов не избежать»: ведьма Полынь дала свой прогноз на 2022 год
instagram.com / @alena_polyn

Год будет очень продуктивным для тех, кто хочет начать новое дело: открыть бизнес, родить ребенка, сыграть свадьбу. Также успехов могут добиться многие военные.

«Для военных, которые находятся на высоких постах, год будет продуктивен: возможен быстрый рост, повышение по службе», — объяснила собеседница ФАН.

В этом году необходимо уделить внимание здоровью: особенно важно сдать анализы крови, проверить лимфатические узлы, обратиться к неврологу, подчеркнула ведьма.

«Обратите внимание на то, сколько вы пьете воды, — она также играет главенствующую роль в этом году. Возрастут случаи алкоголизма, суицида и наркомании. Будет большое количество депрессий и нервных срывов», — добавила собеседница агентства.

«Военных конфликтов не избежать»: ведьма Полынь дала свой прогноз на 2022 год
pixabay.com /

Алена Полынь отметила, что в 2022 году во главе всего будет женская сила.

«Хочется, чтобы эта женская энергия породила в людях больше доброты и тепла, нежели агрессии. В этом году будут проявлены семейные ценности: люди начнут больше ценить своих близких», — заключила ведьма.

Ранее популярный астролог Павел Глоба спрогнозировал новые мутации коронавирусной инфекции и глобальные катастрофы в грядущем году как в России, так и во всем мире. Он уверен, что человечество еще не видело настоящую пандемию. Первые два года были «репетицией» перед новой волной, которая накроет население.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Военных конфликтов не избежать»: ведьма Полынь дала прогноз на 2022 год
новый год полынь 2022 год
Комментировать