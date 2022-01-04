«Военных конфликтов не избежать»: ведьма Полынь дала прогноз на 2022 год

Новый 2022 год будет очень интересным. В мире произойдут новые изменения абсолютно во всех направлениях: в образовании, политике, экономике и так далее. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказала бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Алена Полынь. Ведьма дала прогноз на 2022 год.

«Во все города будут вливаться большие суммы денег для того, чтобы вводить новые проекты, — дать им жизнь. Люди боятся всего нового и думают, что так их хотят обидеть, но за новым — будущее. Это год очень расчетливых стратегий, военные конфликты неизбежны: они будут долго просчитываться, а потом в одночасье завершатся», — рассказала собеседница ФАН.

instagram.com / @alena_polyn

Год будет очень продуктивным для тех, кто хочет начать новое дело: открыть бизнес, родить ребенка, сыграть свадьбу. Также успехов могут добиться многие военные.

«Для военных, которые находятся на высоких постах, год будет продуктивен: возможен быстрый рост, повышение по службе», — объяснила собеседница ФАН.

В этом году необходимо уделить внимание здоровью: особенно важно сдать анализы крови, проверить лимфатические узлы, обратиться к неврологу, подчеркнула ведьма.

«Обратите внимание на то, сколько вы пьете воды, — она также играет главенствующую роль в этом году. Возрастут случаи алкоголизма, суицида и наркомании. Будет большое количество депрессий и нервных срывов», — добавила собеседница агентства.

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Алена Полынь отметила, что в 2022 году во главе всего будет женская сила.

«Хочется, чтобы эта женская энергия породила в людях больше доброты и тепла, нежели агрессии. В этом году будут проявлены семейные ценности: люди начнут больше ценить своих близких», — заключила ведьма.

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