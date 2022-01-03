Техкомитет ОПЕК+ снизил прогноз профицита на рынке нефти на 2022 год

Москва, 3 января. Профицит на нефтяном рынке в 2022 году составит 1,4 млн баррелей в сутки, но не исключен рост значения до 1,8 млн баррелей, говорится в докладе технического комитета ОПЕК+, на который ссылается ТАСС.

Как ожидает ОПЕК+, мировой спрос на нефть, согласно базовому прогнозу, вырастет в 2022 году на 4,2 млн баррелей в сутки и составит 100,8 млн баррелей. В таком случае переизбыток предложения будет равен 1,4 млн баррелей в сутки, что на 25% меньше, чем предполагалось месяц назад.

Комитет представил несколько сценариев развития ситуации на рынке нефти в 2022 году из-за неопределенности, связанной с распространением омикрон-штамма коронавируса. Высокий сценарий предполагает рост спроса на нефть в пределах 4,4 млн баррелей в сутки и профицит 1,2 млн баррелей. Согласно низкому сценарию, спрос на нефть увеличится лишь на 3,8 млн баррелей, а переизбыток вырастет до 1,8 млн баррелей.

Участники соглашения ОПЕК+ с 1 января продолжают следовать июльскому плану восстановления добычи. Экспортеры суммарно могут увеличить производство на 400 тысяч баррелей в сутки.