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Власти Бразилии рекомендуют портам не принимать круизные лайнеры

  /   Обновлено: 03 января 2022 19:18
Весь мир
Власти Бразилии рекомендуют портам не принимать круизные лайнеры
Global Look Press  /  Soeren Stache/dpa

Бразилиа, 3 января. Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) подтвердило рекомендацию о запрете круизным лайнерам останавливаться в Бразилии, после того как на борту трех кораблей пассажиры заразились коронавирусом. Об этом сообщает агентство UOL.

Ранее агентство рекомендовало министерству здравоохранения пересмотреть правила, разрешающие такой вид путешествий, на следующие несколько месяцев из-за высокого риска распространения инфекции.

Anvisa призвало пассажиров, планирующих отправиться в круизное путешествие, пересмотреть свое решение как для защиты своего здоровья, так и для предотвращения проблем. По информации органа, существует возможность прекращения круиза или введения карантина на корабле при обнаружении случаев заражения.

На данный момент в Бразилии остановились пять круизных лайнеров, двое из которых помещены на карантин. На прошлой неделе корабль Splendida пришвартовался в Сальвадоре с 146 случаями заражения среди пассажиров и членов экипажа.

2 января агентство Anvisa отказало в остановке еще одному круизному лайнеру с более чем 3000 человек на борту.

Круизная пандемия

С распространением штамма «Омикрон» все больше государств устанавливают ограничения по отношению к круизным лайнерам с целью защиты пассажиров на борту.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) посоветовал гражданам воздержаться от морских путешествий, независимо от статуса вакцинации, после всплеска случаев заражения штаммом «Омикрон» на борту ряда судов. К концу декабря было зарегистрировано по меньшей мере три вспышки COVID-19 на лайнерах в штате Флорида.

В отличие от США, власти Мексики заявили о намерении продолжить принимать круизные лайнеры даже в том случае, если на их борту будут находиться заразившиеся коронавирусом.

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бразилия пандемия круизный лайнер коронавирус
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