Власти Бразилии рекомендуют портам не принимать круизные лайнеры

Бразилиа, 3 января. Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) подтвердило рекомендацию о запрете круизным лайнерам останавливаться в Бразилии, после того как на борту трех кораблей пассажиры заразились коронавирусом. Об этом сообщает агентство UOL.

Ранее агентство рекомендовало министерству здравоохранения пересмотреть правила, разрешающие такой вид путешествий, на следующие несколько месяцев из-за высокого риска распространения инфекции.

Anvisa призвало пассажиров, планирующих отправиться в круизное путешествие, пересмотреть свое решение как для защиты своего здоровья, так и для предотвращения проблем. По информации органа, существует возможность прекращения круиза или введения карантина на корабле при обнаружении случаев заражения.

На данный момент в Бразилии остановились пять круизных лайнеров, двое из которых помещены на карантин. На прошлой неделе корабль Splendida пришвартовался в Сальвадоре с 146 случаями заражения среди пассажиров и членов экипажа.

2 января агентство Anvisa отказало в остановке еще одному круизному лайнеру с более чем 3000 человек на борту.

С распространением штамма «Омикрон» все больше государств устанавливают ограничения по отношению к круизным лайнерам с целью защиты пассажиров на борту.

CDC increased the Cruise Travel Health Notice to a Level 4, recommending people avoid cruise travel regardless of vaccination status, in response to an increase in COVID-19 cases occurring on cruise ships in the US and around the world.



