Власти Бразилии рекомендуют портам не принимать круизные лайнеры

Бразилиа, 3 января. Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) подтвердило рекомендацию о запрете круизным лайнерам останавливаться в Бразилии, после того как на борту трех кораблей пассажиры заразились коронавирусом. Об этом сообщает агентство UOL.

RJ: Anvisa volta a recomendar suspensão da temporada de cruzeiros. pic.twitter.com/Kc32okqBW7 — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) January 3, 2022

Ранее агентство рекомендовало министерству здравоохранения пересмотреть правила, разрешающие такой вид путешествий, на следующие несколько месяцев из-за высокого риска распространения инфекции.

Anvisa призвало пассажиров, планирующих отправиться в круизное путешествие, пересмотреть свое решение как для защиты своего здоровья, так и для предотвращения проблем. По информации органа, существует возможность прекращения круиза или введения карантина на корабле при обнаружении случаев заражения.

На данный момент в Бразилии остановились пять круизных лайнеров, двое из которых помещены на карантин. На прошлой неделе корабль Splendida пришвартовался в Сальвадоре с 146 случаями заражения среди пассажиров и членов экипажа.

2 января агентство Anvisa отказало в остановке еще одному круизному лайнеру с более чем 3000 человек на борту.

Круизная пандемия

С распространением штамма «Омикрон» все больше государств устанавливают ограничения по отношению к круизным лайнерам с целью защиты пассажиров на борту.

CDC increased the Cruise Travel Health Notice to a Level 4, recommending people avoid cruise travel regardless of vaccination status, in response to an increase in COVID-19 cases occurring on cruise ships in the US and around the world.



Learn more: https://t.co/twgHr3xXex — CDC (@CDCgov) December 30, 2021

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) посоветовал гражданам воздержаться от морских путешествий, независимо от статуса вакцинации, после всплеска случаев заражения штаммом «Омикрон» на борту ряда судов. К концу декабря было зарегистрировано по меньшей мере три вспышки COVID-19 на лайнерах в штате Флорида.

Cruceros con contagiados de Covid-19 podrán desembarcar en Méxicohttps://t.co/HgR5G0Nn0O pic.twitter.com/xeCuhFGDI9 — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) December 29, 2021

В отличие от США, власти Мексики заявили о намерении продолжить принимать круизные лайнеры даже в том случае, если на их борту будут находиться заразившиеся коронавирусом.