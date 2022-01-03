Президент Ботсваны Масиси заразился COVID-19

Габороне, 3 января. Лидер Ботсваны Мокветси Масиси ушел на самоизоляцию после положительного результата теста на COVID-19. Об этом сообщило местное издание The Star со ссылкой на представителя правительства.

«У главы государства нет симптомов болезни, однако он будет находиться под пристальным наблюдением медицинских работников администрации», — сообщил исполняющий обязанности постоянного секретаря по правительственным коммуникациям Джон-Томас Дипоу.

Пока Масиси находится на самоизоляции, его функции возьмет на себя вице-президент Сон Цогване. Как рассказали сотрудники The Star, после обнаружения нового штамма «Омикрон» на территории страны резко возросло количество заразившихся.

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«В настоящее время прирост составляет по 2500 каждые три дня, что на 300 больше чем при разновидности «Дельта». Тем не менее чиновники Министерства здравоохранения утверждают, что количество госпитализаций не увеличилось», — продолжают журналисты.

Правительству Ботсваны удалось вакцинировать 71% населения или около 1,3 миллиона человек. В конце декабря власти сообщили, что государство начнет вводить бустерные дозы, при этом снизит возрастной ценз для прививочной кампании с 18 лет до 12 лет.

В начале декабря стало известно, что иностранные дипломаты завезли в Ботсвану штамм коронавируса «Омикрон».