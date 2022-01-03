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Президент Ботсваны Масиси заразился COVID-19

Весь мир
Президент Ботсваны Масиси заразился COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Габороне, 3 января. Лидер Ботсваны Мокветси Масиси ушел на самоизоляцию после положительного результата теста на COVID-19. Об этом сообщило местное издание The Star со ссылкой на представителя правительства.

«У главы государства нет симптомов болезни, однако он будет находиться под пристальным наблюдением медицинских работников администрации», — сообщил исполняющий обязанности постоянного секретаря по правительственным коммуникациям Джон-Томас Дипоу.

Пока Масиси находится на самоизоляции, его функции возьмет на себя вице-президент Сон Цогване. Как рассказали сотрудники The Star, после обнаружения нового штамма «Омикрон» на территории страны резко возросло количество заразившихся.

Президент Ботсваны Масиси заразился COVID-19
flickr.com / Global Water Partnership - a water secure world

«В настоящее время прирост составляет по 2500 каждые три дня, что на 300 больше чем при разновидности «Дельта». Тем не менее чиновники Министерства здравоохранения утверждают, что количество госпитализаций не увеличилось», — продолжают журналисты.

Правительству Ботсваны удалось вакцинировать 71% населения или около 1,3 миллиона человек. В конце декабря власти сообщили, что государство начнет вводить бустерные дозы, при этом снизит возрастной ценз для прививочной кампании с 18 лет до 12 лет.

В начале декабря стало известно, что иностранные дипломаты завезли в Ботсвану штамм коронавируса «Омикрон».

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