Посмотревший новогоднее шоу Садальский жестко раскритиковал Бадоеву

Москва, 3 января. Актер Стас Садальский поделился негативными эмоциями после просмотра новогодних телевизионных шоу. Особенно жестко артист раскритиковал телеведущую Жанну Бадоеву.

Садальский рассказал на своей странице в Instagram, что включал телевизор на Новый год и остался крайне недоволен. Отдельное внимание актер обратил на Бадоеву.

«Заинтересовала женщина с жутким, даже неприятным, глухим голосом. Сказали, это Жанна из Венеции, типа почти итальянка. От ее голоса у меня кровь из ушей пошла», — поделился артист.

Он задался вопросом, как телеведущая может так разговаривать на публику. Кроме того, Садальскому стало интересно, как Бадоева оказалась на Первом канале, да еще и с авторской программой. Актер пришел к выводу, что ему стоило смотреть детский канал «Карусель».

пресс-служба первого канала /

Ранее Стас Садальский отругал артисток, публично рассказывающих о бурной интимной жизни, которую они вели в молодости. Актер призвал таких коллег постесняться детей.