Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 20:07
20:05
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе улетел в один из самых дорогих отелей мира без жены и дочери
20:05
Экономика
Власти Казахстана заявили о невозможности снизить цены на сжиженный газ
20:01
Общество
Врач Вознесенский сообщил об «оптимизме» ученых по поводу омикрон-штамма COVID-19
19:58
Политика
Депутат Никонов заявил об исторической значимости совместного заявления «ядерной пятерки»
19:55
Экономика
Доходы производителей микросхем в 2021 году превысили 550 млрд долларов
19:54
Происшествия
Спасатели использовали спецтехнику для освобождения зажатого кузовом водителя в Петербурге
19:54
Весь мир
Как на Ближнем Востоке прошла вторая годовщина убийства Касема Сулеймани
19:52
Общество
Врач Кутзи заявила, что симптомы омикрон-штамма COVID-19 могут остаться незамеченными
19:51
Общество
Эндокринолог Кузнецов назвал несовместимые с алкоголем лекарства
19:50
Общество
Зеленоградец решил продать старую банку с солеными огурцами за 100 млн рублей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Посмотревший новогоднее шоу Садальский жестко раскритиковал Бадоеву

Шоу-бизнес
Посмотревший новогоднее шоу Садальский жестко раскритиковал Бадоеву
instagram.com  /  @stassadal

Москва, 3 января. Актер Стас Садальский поделился негативными эмоциями после просмотра новогодних телевизионных шоу. Особенно жестко артист раскритиковал телеведущую Жанну Бадоеву.

Садальский рассказал на своей странице в Instagram, что включал телевизор на Новый год и остался крайне недоволен. Отдельное внимание актер обратил на Бадоеву.

«Заинтересовала женщина с жутким, даже неприятным, глухим голосом. Сказали, это Жанна из Венеции, типа почти итальянка. От ее голоса у меня кровь из ушей пошла», — поделился артист.

Он задался вопросом, как телеведущая может так разговаривать на публику. Кроме того, Садальскому стало интересно, как Бадоева оказалась на Первом канале, да еще и с авторской программой. Актер пришел к выводу, что ему стоило смотреть детский канал «Карусель».

Посмотревший новогоднее шоу Садальский жестко раскритиковал Бадоеву
пресс-служба первого канала /

Ранее Стас Садальский отругал артисток, публично рассказывающих о бурной интимной жизни, которую они вели в молодости. Актер призвал таких коллег постесняться детей.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Посмотревший новогоднее шоу Садальский жестко раскритиковал Бадоеву
телевидение садальский бадоева
Комментировать