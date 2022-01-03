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Суэцкий канал принес Египту рекордно высокий годовой доход

Весь мир
Суэцкий канал принес Египту рекордно высокий годовой доход
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Каир, 3 января. Глава Управления Суэцкого канала (SCA) генерал Осама Раби сообщил, что благодаря одобренной президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси стратегии развития главный водный коридор страны продолжает ставить небывалые рекорды.

«Канал принес самый высокий годовой доход в своей истории, который составил 6,3 млрд долларов, а также достиг максимальных показателей чистого тоннажа в 1,27 млрд тонн», — сообщил чиновник в заявлении, опубликованном на странице египетского кабмина в Facebook.

По его словам, выручка SCA за прошедшие 12 месяцев увеличилась на 12,8%. Годом ранее она составляла 5,6 млрд долларов.

Глава ведомства также отметил, что в ходе навигационного движения в течение 2021 года канал в обоих направлениях пересекли 20694 судна, что на 10% больше, чем в 2020-м. Он подчеркнул, что Управлению удалось эффективно и в сжатые сроки справиться с погашением просрочек, вызванных инцидентом с гигантским контейнеровозом Ever Given.

Действия египетских властей получили множество признаний, в первую очередь похвалу Международной морской организации (ИМО). Чтобы помочь застрявшему судну выбраться с мели, впервые в истории спасательных служб страны использовались дноуглубительные работы. В результате, контейнеровоз удалось с успехом спустить на воду без критических повреждений как корпуса, так и перевозимого груза.

Осама Раби добавил, что Управление Суэцкого канала в ближайший период намерено ввести новые инструменты работы и средства контроля, которые нацелены на поддержание сохранности окружающей среды и соответствуют рекомендациям ИМО. В планы SCA входит утверждение некоторых новых мер, включая предоставление льгот для экологически чистых судов и обсуждение способов использования возобновляемых источников энергии на действующих станциях мониторинга и пунктах ВМФ. Египет, согласно отчету, всерьез намерен в будущем объявить Суэцкий коридор «зеленым водным каналом».

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Все новости / Весь мир / Суэцкий канал принес Египту рекордно высокий годовой доход
египет
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