Полиция Кейптауна задержала мужчину за поджог здания парламента ЮАР

Претория, 3 января. Полиция Кейптауна задержала подозреваемого в поджоге здания местного парламента, сообщило издание Eyewitness News.

«Человек, действия которого привели к частичному уничтожению важного здания, предстанет перед Мировым судом во вторник, 4 января. 49-летнему мужчине предъявлены обвинения во взломе, краже и вредительстве», — сообщили сотрудники СМИ.

Как рассказали очевидцы, подозреваемого заметили во время работы экстренных служб, он незаконно проник на территорию охраняемого объекта, похитил важную документацию и оборудование.

#ParliamentFire President Cyril Ramaphosa briefs the media:

LI pic.twitter.com/Q5aNPP7myx — EWN Reporter (@ewnreporter) January 2, 2022

«Мужчину задержала служба безопасности и передала в руки правоохранителей для дальнейшего расследования. В это время пожарные боролись с открытым горением. В целом, бригадам огнеборцев потребовалось около 5 минут, чтобы отреагировать на возгорание, приехать и приступить к его ликвидации. Спринклеры не сработали, что привело к распространению пламени и повреждению здания», — заявила министр общественных работ Патрисия де Лилль.

По ее словам, в конце 2021 года в здании проводились противопожарные тренировки, и все работало должным образом. Кроме того, оросители проверялись специальными службами, так как являются частью системы безопасности.

Reflecting on some of the damage of the #parliamentfire. pic.twitter.com/PUVqLDiIXp — EWN Reporter (@ewnreporter) January 2, 2022

«Учения состоялись удачно, все было в порядке. Единственное что тогда удалось обнаружить — закрытие одного клапана подачи воды, но проблему устранили за несколько минут. Почему спринклеры не сработали в самый ответственный момент еще предстоит выяснить. Печально осознавать, что здание сильно пострадало, потому что это дом нашей демократии, тем не менее работа парламента будет продолжаться», — добавила она.

Сообщения о пожаре появились в 5:00 по местному времени (6:00 по Москве) 2 января. По предварительным данным, возгорание началось в офисных помещениях третьего этажа, после чего огонь распространился в сторону спортзала.