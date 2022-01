Полиция Кейптауна задержала мужчину за поджог здания парламента ЮАР

Претория, 3 января. Полиция Кейптауна задержала подозреваемого в поджоге здания местного парламента, сообщило издание Eyewitness News.

Как рассказали очевидцы, подозреваемого заметили во время работы экстренных служб, он незаконно проник на территорию охраняемого объекта, похитил важную документацию и оборудование.

По ее словам, в конце 2021 года в здании проводились противопожарные тренировки, и все работало должным образом. Кроме того, оросители проверялись специальными службами, так как являются частью системы безопасности.

