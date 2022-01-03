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Министр животноводства ЦАР проверил работу скотобоен в трех префектурах республики

Весь мир
Министр животноводства ЦАР проверил работу скотобоен в трех префектурах республики
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 3 января. Министр животноводства Центральноафриканской Республики Хасан Буба посетил несколько городов в префектурах Нана Грибизи, Кемо и Уам Фафа и проверил условия забоя скота. Об этом сообщило издание Ndjoni Sango.

Рабочая поездка чиновника проходила в рамках информирования и повышения осведомленности сотрудников профильных предприятий об условиях забоя и возможности снижения цены на мясо.

«Министр Буба посетил три населенных пункта, чтобы описать видение властей в отношении проблемы повышения стоимости продуктов питания. Вместе с членом правительства путешествовал генеральный директор Национального агентства по развитию (ANDE), руководитель государственной компании по управлению скотобойней (SEGA) и глава национальной федерации скотоводов ЦАР (FNEC)», — пишут сотрудники СМИ.

Министр животноводства ЦАР проверил работу скотобоен в трех префектурах республики
Федеральное агентство новостей / Алексей Хмелев

Работники фермерских хозяйств Нана Грибизи, Кемо и Уам Фафа также обсудили с чиновником возможности для организации перегона крупных рогатых животных 2022 году.

«Затрагивались темы вакцинации и восстановление рынков в указанных префектурах», — сообщил Хасан Буба.

Ранее министр проконтролировал строительство скотобойни в городе Бамбари.

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