«СберАвто» назвал самые продаваемые машины в минувшем году

Москва, 3 января. Специалисты «СберАвто» узнали, какие автомобили россияне покупали чаще всего, сообщает РИА Новости.

Лидерами рынка стали корейские Hyundai Solaris и Kia Rio. Пользовались спросом модели российского производителя — Lada Granta, Vesta и Kalina, а также японские иномарки.

Исследователи из «СберАвто» отметили, что 20% проходивших сделок пришлись на японские марки, 19% — на корейские, 17% — на отечественные, 15% — на немецкие, по 7% получили китайские и французские.

Аналитики сервиса также отмечают, что более 60% автомобилей россияне приобрели в кредит. Лидирующие регионы по количеству кредитных сделок — Москва и Санкт-Петербург.