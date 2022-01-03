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«СберАвто» назвал самые продаваемые машины в минувшем году

  /   Обновлено: 03 января 2022 18:45
Экономика
«СберАвто» назвал самые продаваемые машины в минувшем году
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Москва, 3 января. Специалисты «СберАвто» узнали, какие автомобили россияне покупали чаще всего, сообщает РИА Новости.

Лидерами рынка стали корейские Hyundai Solaris и Kia Rio. Пользовались спросом модели российского производителя — Lada Granta, Vesta и Kalina, а также японские иномарки.

Исследователи из «СберАвто» отметили, что 20% проходивших сделок пришлись на японские марки, 19% — на корейские, 17% — на отечественные, 15% — на немецкие, по 7% получили китайские и французские.

Аналитики сервиса также отмечают, что более 60% автомобилей россияне приобрели в кредит. Лидирующие регионы по количеству кредитных сделок — Москва и Санкт-Петербург.

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