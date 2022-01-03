Китайская компания Evergrande приостановила торги своими акциями на бирже в Гонконге

Гонконг, 3 января. Крупный китайский девелопер Evergrande приостановил торги своими акциями на Гонконгской фондовой бирже, говорится в заявлении компании.

Торговые операции были остановлены с 9:00 3 января по запросу самой компании. В октябре Evergrande уже останавливала торги своими активами на полмесяца. Тогда компания собиралась продать 51% акций дочерней структуры китайскому оператору недвижимости Hopson Development, однако сделка так и не состоялась.

Общий долг Evergrande составляет более 300 млрд долларов. В начале декабря компания пропустила крайний срок выплаты купонов по долларовым облигациям на сумму 82,5 млн долларов. В конце месяца застройщик снова не смог выплатить купоны по долларовым выпускам облигаций. На фоне проблем акции Evergrande подешевели за год на 89%.

Как ранее писало агентство Bloomberg, Evergrande планирует активное взаимодействие с офшорными кредиторами по реструктуризации долга. Агентство Fitch, в свою очередь, присвоило компании статус «ограниченного дефолта».