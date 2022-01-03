Голограмма гигантского тигра появилась на фасаде торгового центра в Киеве

Новогоднюю голограмму разработала днепропетровская компания, ее главным героем стал тигр — символ 2022 года по китайскому календарю. По задумке создателей, гигантский хищник будто выпрыгивает с экрана и бросает прохожим игрушки.

Видеоинсталляцию можно увидеть ежедневно, а в будущем киевляне смогут взаимодействовать с ней через смартфоны. Воплотить в жизнь задумку с голограммой стало возможным благодаря большому светодиодному экрану, который состоит из пяти отдельных частей, общая площадь которых составляет около 4000 квадратных метров. Экран является крупнейшим в Европе.