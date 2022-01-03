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Жители Буара поблагодарили российских инструкторов за безопасность в новогодние праздники

Весь мир
Жители Буара поблагодарили российских инструкторов за безопасность в новогодние праздники
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 3 января. Население центральноафриканского города Буар поблагодарило правительственную армию (FACA) и отечественных специалистов за организацию защиты в новогодние праздники. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

«Населенный пункт расположен в префектуре Нана-Мамбере, это примерно 450 километров от столицы ЦАР. Жители отметили наступление 2022 года в атмосфере радости и спокойствия.

Это стало возможно только благодаря усилиям российских инструкторов, которые грамотно организовали защиту гражданских. Бойцы национальных сил обороны и безопасности зачистили город от радикалов и откинули их до границы с Камеруном», — рассказали сотрудники СМИ.

По словам жителей Буара, отсутствие опасности со стороны боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) позволило людям спокойно посетить местную католическую церковь, где проводилась новогодняя служба.

Жители Буара поблагодарили российских инструкторов за безопасность в новогодние праздники
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«В это же время на улицах центральноафриканцы бурно праздновали наступление 2022 года, они пели песни на санго, выражая благодарность российским инструкторам и бойцам FACA, которые приложили немало усилий для того, чтобы вернуть мир и стабильность в Нана-Мамбере», — добавили ведущие радиостанции.

Днем 1 января на футбольном поле имени Зари Херман состоялся финальный матч между местными командами. Все участники получили подарки от депутата Флери Джуниора Пабанджи.

Ранее несколько боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» добровольно сложили оружие и сдались правительственным войскам ЦАР. Их подготовкой занимаются отечественные специалисты, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

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