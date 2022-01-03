Банги, 3 января. Население центральноафриканского города Буар поблагодарило правительственную армию (FACA) и отечественных специалистов за организацию защиты в новогодние праздники. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

«Населенный пункт расположен в префектуре Нана-Мамбере, это примерно 450 километров от столицы ЦАР. Жители отметили наступление 2022 года в атмосфере радости и спокойствия.

Это стало возможно только благодаря усилиям российских инструкторов, которые грамотно организовали защиту гражданских. Бойцы национальных сил обороны и безопасности зачистили город от радикалов и откинули их до границы с Камеруном», — рассказали сотрудники СМИ.