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Глава МИД Германии Бербок встретится с Блинкеном для обсуждения России

Политика
Глава МИД Германии Бербок встретится с Блинкеном для обсуждения России
wikipedia.org  /  Sandro Halank / CC BY-SA 4.0

Берлин, 3 января. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Вашингтон. Она встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Дипломаты обсудят Украину и диалог с Россией, сказал представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Министр иностранных дел Бербок в среду посетит Вашингтон, там она проведет встречу с Энтони Блинкеном и другими партнерами по переговорам... На переговорах будет обсуждена вся палитра двухсторонних отношений, но, конечно, и острые внешнеполитические темы, прежде всего ситуация вокруг украинской границы и предстоящие двухсторонние и международные форматы диалога с Россией», — сказал он.

Бербок и Блинкен проведут уже вторую встречу. Ранее они беседовали в Ливерпуле на полях СМИД G7.

Недавно немецкий министр заявляла о намерении встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Пока официальных договоренностей по этому вопросу нет.

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Все новости / Политика / Глава МИД Германии Бербок встретится с Блинкеном для обсуждения России
украина сша германия блинкен Бербок
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