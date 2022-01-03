Глава МИД Германии Бербок встретится с Блинкеном для обсуждения России

Берлин, 3 января. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Вашингтон. Она встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Дипломаты обсудят Украину и диалог с Россией, сказал представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Министр иностранных дел Бербок в среду посетит Вашингтон, там она проведет встречу с Энтони Блинкеном и другими партнерами по переговорам... На переговорах будет обсуждена вся палитра двухсторонних отношений, но, конечно, и острые внешнеполитические темы, прежде всего ситуация вокруг украинской границы и предстоящие двухсторонние и международные форматы диалога с Россией», — сказал он.

Бербок и Блинкен проведут уже вторую встречу. Ранее они беседовали в Ливерпуле на полях СМИД G7.

Недавно немецкий министр заявляла о намерении встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Пока официальных договоренностей по этому вопросу нет.