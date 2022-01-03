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Ямальский Центр управления регионом стал самым «детективным» благодаря разоблачению фейков

Общество
Ямальский Центр управления регионом стал самым «детективным» благодаря разоблачению фейков
freepik.com  /  Designed by Freepik

Салехард, 3 января. Центр управления регионом (ЦУР) Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получил звание самого «детективного». Его признали таковым благодаря борьбе с фейками и более частому информированию о безопасности, чем в других регионах.

Например, ЦУР ЯНАО помог заблокировать страницу мошенницы, которая выманивала деньги у жителей региона через соцсеть «ВКонтакте». Она установила на аватар профиля снимок главы окружного департамента по делам КМНС Инны Сотруевой и регулярно выкладывала новости о мерах социальной поддержки, чтобы страница выглядела более убедительно, передает «Север-Пресс».

Злоумышленница писала гражданам, что якобы случайно перевела на их счет деньги, а затем просила вернуть средства. Точная сумма ущерба от действий мошенницы не определена. Примечательно, что у настоящей Сотруевой нет страницы во «ВКонтакте».

Ранее компания «Газпром нефть» начала расширять нефтедобывающую инфраструктуру в ЯНАО. В наступившем году уровень добычи должен превысить 6,3 миллиона тонн нефтяного эквивалента.

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ямал янао фейки
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