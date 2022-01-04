Кинокритик Сычев назвал главного конкурента фильма «Последний богатырь» в российском прокате

Кинокритик, продюсер, преподаватель, кинообозреватель, автор статей, основатель и руководитель Киноклуба МГУ Сергей Сычев в разговоре с ФАН назвал главного конкурента фильма «Последний богатырь. Посланник тьмы».

Третья часть сказочной киноэпопеи, премьера которой состоялась 23 декабря, на сегодняшний день поражает кассовыми сборами. Они уже составляют 463,6 миллиона рублей. Это больше, чем сборы нового «Человека-паука» и мультфильма «Зверопой 2».

Теперь для всех ценителей отечественного кинематографа остается главным вопрос, сможет ли заключительная часть трилогии стать самой кассовой и победить рекорд предыдущей ленты «Последний герой. Корень зла».

Кадр из фильма «Последний богатырь 2: Корень зла» /

По мнению Сергея Сычева, такое развитие событий возможно, потому что главный конкурент «Богатыря» стремительно теряет интерес зрителя.

«Честно говоря, шансы у него [фильма «Последний богатырь. Посланник тьмы»] есть, потому что его главный конкурент со стороны более или менее взрослого кино, в частности спортивная драма «Чемпион мира», проваливается на глазах. Соответственно, те зрители, которые могли бы пойти на «Чемпиона мира», они также идут на «Последнего богатыря» и приносят ему как минимум дополнительные полмиллиарда, а может, миллиард рублей», — отметил киноэксперт.

Сюжет картины «Последний богатырь. Посланник тьмы» вновь перенесет зрителя в сказочный мир, где главный герой Иван столкнется с силами зла, чтобы вызволить свою невесту Василису из плена. Картина приготовила немало сюрпризов. Кстати, одним из которых стало участие в съемках певца Филиппа Киркорова, звезде эстрады досталась роль Жар-птицы. Ранее исполнитель рассказал о шалостях на съемках и о том, как попал в кинопроект.