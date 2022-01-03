Белый дом субсидирует цены на мясо в США

Вашингтон, 3 января. Белый дом выделит один миллиард долларов производителям мяса, чтобы остановить рост цен и избежать монополии среди крупнейших компаний. Об этом сообщает The Washington Post.

In latest effort to combat rising prices, White House to offer $1 billion in aid for smaller meat-industry producershttps://t.co/h8GEto8DWw — The Washington Post (@washingtonpost) January 3, 2022

Белый дом представил свою программу, направленную на усиление конкуренции в мясоперерабатывающей сфере. Она включает в себя гранты на сумму 375 миллионов долларов в помощь независимым производителям, 100 миллионов долларов планируется потратить на обучение работников и еще столько же на сокращение затрат на инспекцию предприятий. Средства поступят из «Плана спасения Америки», который приняли в конгрессе в марте 2021 года.

«Мы видели, как в слишком многих отраслях доминирует горстка крупных компаний, которые контролируют большую часть бизнеса и большинство возможностей — повышение цен, а также вытеснение малого бизнеса. Когда доминирующие посредники контролируют такую ​​большую часть цепочки поставок, они могут увеличить свою прибыль за счет как фермеров, которые зарабатывают меньше, так и потребителей, которые платят больше», — говорится в заявлении Белого дома.

В интервью TWP экономист Йельской школы менеджмента Фиона Скотт Мортон усомнилась в эффективности подобных мер американского правительства. По ее мнению, это вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию, однако заставит крупных производителей переосмыслить свои цены и выплаты рабочим и фермерам.

В начале ноября Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы инфляции превышают 5% уже пятый месяц подряд. Подорожание коснулось многих товаров — от автомобилей и бензина до продуктов питания и мебели.