Тысячи туристов отметили Новый год на горной вершине Эльбрус

Пятигорск, 3 января. Многие туристы воспользовались услугами российского курорта на Эльбрусе при праздновании Нового года. Журналист Марина Сасикова рассказала, какие впечатления остались у туристов.

Отели на туристических полянах в Приэльбрусье переполнены, до конца новогодних каникул все места забронированы. Но для тех, кто не успел заранее приобрести путевки, есть возможность поселиться в частных гостевых домах в поселках Эльбрус и Терскоп.

«Трассы хорошие, длинные, снега много. В Астрахани у нас снега нет, поэтому хоть здесь на него посмотреть», — поделилась впечатлениями одна из отдыхающих Анастасия Назарова с «МИР 24».

Многие туристы поделились с журналисткой своим негодованием из-за высоких цен. Как отмечают путешественники, стоимость катания не изменилась, но поесть или попить горячего чая становится проблематично.

Гора Эльбрус покорилась группе участников Пермского отделения Российского общества дружбы с Кубой. Восхождение на высочайшую точку России и Европы посвятили Дню независимости Острова Свободы.